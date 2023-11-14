تراجع كبير في أسعار الحديد اليوم.. انخفاض يصل لـ2676 جنيها للطن

شهدت أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 14-11-2023، انخفاضا حادا في الأسعار، وصل إلى 2676 جنيهًا في الطن، بحسب ما أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، مقارنة بأسعار التعاملات الصباحية.

أسعار الحديد اليوم للمستهلك

تستعرض «الوطن» أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 14-11-2023، للمستهلك، كالتالي:

سعر حدید عز

سجل سعر حديد عز 38 ألفا و470 جنيهًا للطن، للمستهلك، أي محمل عليها الضريبة وقيمة النقل، مقارنة بأسعار التعاملات الصباحية، إذ بلغت نحو 41 ألفًا و146 جنيهًا، بحسب بوابة الأسعار الرسمية.

سعر الحديد الاستثماري

بلغ سعر الحديد الاستثماري نحو 38 ألفًا و381 جنيهًا للطن، تسليم أرض المصنع، محققًا نسبة انخفاض بلغت 200 جنيه، مقارنة بـ 38 ألفًا و581 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع، صباح اليوم.

سعر حدید المصریین

سجل سعر حديد المصريين اليوم، نحو 38 ألف جنيه، بانخفاض نحو 1000 جنيه عن سعر صباح اليوم.

وشهدت باقي المصانع ثباتًا في الأسعار مقارنة بأسعار التعاملات الصباحية وهي:.

سعر حدید مصر ستیل اليوم، 36 ألفًا و500 جنيه للطن.

سعر طن حديد العتال 38 ألف جنيه.

سجل سعر حديد المعادي نحو 37 ألف جنيه.

سجل حديد الكومي 37 ألف جنيه.

حديد المراكبي 37 ألف جنيه.

حديد عطية 38 ألف جنيه.

حديد العشري 37 ألف جنيه.