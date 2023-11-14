تعرف على موعد الصمت الانتخابي وتوقف الحملات الدعائية خارج مصر

بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية 2024، والرموز الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون بالسباق الرئاسي، انطلقت الدعاية الانتخابية 9 نوفمبر الماضي استعدادًا لبدء استحقاق ديمقراطي جديد.

موعد الصمت الانتخابي في الخارج

ووفقًا للجدول الزمني للاجراءات الانتخابية التي حددته الهيئة، ستتوقف الحملة الانتخابية لانتخابات المصريين في الخارج ويبدأ الصمت الانتخابي اعتبارا من الساعة 12 صباح يوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023 قبل يومين من تاريخ الاقتراع بالتوقيت المحلي لكل دولة، فيما سيكون موعد انتخابات المصريين في الخارج من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة، خلال ثلاثة أيام من الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ديسمبر 2023.

القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات الرئاسة 2024

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين كل من: عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبدالفتاح السيسى رمز النجمة، محمد فريد سعد زهران وشهرته فريد زهران رمز الشمس، عبدالسند حسن محمد يمامة وشهرته عبدالسند يمامة رمز النخلة، وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمز السلم.

وأكدت الهيئة أن يكون آخر موعد لتنازل المرشح عن ترشحه الأربعاء 15 نوفمبر 2023، وبعدها تنشر التنازلات بالجريدة الرسمية خلال يومين من تاريخ التنازل.