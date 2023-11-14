توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. 3 ظواهر جوية تضرب البلاد

كشفت هيئة الارصاد الجوية، في بيان لها منذ قليل، عن توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

«الأرصاد» تحذر من حالة الطقس غدا

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنّ من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة 40% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الجه البحري على فترات متقطعة، وتنتشر الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، يصاحبها نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الأربعاء 15 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 27 والصغرى 19 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 29 والصغرى 22 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 16 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 16 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 27 والصغرى 19 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 31 والصغرى 22 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 28 والصغرى 16 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 17 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 27 والصغرى 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 31 والصغرى 22 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 28 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 30 والصغرى 21 درجة مئوية.