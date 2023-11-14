حالة الطقس اليوم.. 4 ظواهر جوية تضرب البلاد وتحذير من الأمطار الرعدية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم الثلاثاء، إذ يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

تساقط الأمطار

وأوضحت «الأرصاد» أن هناك عددًا من الظواهر الجوية التي تضرب البلاد اليوم، أولها أمطار متوسطة بنسبة حدوث 50%، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، رعدية أحيانا على فترات متقطعة، مع فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، بنسبة حدوث 40% على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى، رعدية أحيانًا على وسط سيناء ومدن القناة وخليج العقبة وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، تمتد إلى خفيفة على مناطق من شمال الصعيد، على فترات متقطعة.

شبورة مائية

وفي السياق، أوضحت الأرصاد ظهور شبورة مائية كثيفة أحيانًا، خلال الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط الرياح

ويتوقع كذلك حدوث نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء، مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

اضطراب الملاحة البحرية

يحدث اضطراب للملاحة البحرية وفقًا لـ«الأرصاد» على البحر المتوسط، إذ تبلغ سرعة الرياح من 50 إلى 60 كم/ س، بجانب ارتفاع الأمواج الذي يصل من 2 إلى 3.5 متر.