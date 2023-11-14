«الأرصاد» تحذر من أماكن سقوط الأمطار غدا.. تسيطر على هذه المحافظات

كشفت هيئة الأرصاد الجوية الأماكن المتوقع سقوط الأمطار بها غدًا الأربعاء، إذ يتوقع خبرء الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، كما تظهر الشبورة المائية وتكون كثيفة أحيانا في التوقيت من 4 إلى 8 صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الأرصاد تحذر من أماكن سقوط الأمطار غدا

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة بنسبة حدوث تتراوح من 20 إلى 30% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

ولفتت الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تستمر الأمطار الخفيفة يوم الخميس وحتى يوم السبت، وتكون على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتكون متوسطة يوم الأحد على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الأربعاء

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 27 والصغرى 19 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 28 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 33 والصغرى 29 درجة مئوية.