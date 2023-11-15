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بعد إعلان نتيجة قرعة الحج 2024 ..ما معنى مدرج بقائمة الاحتياطي؟

كتب:

شيماء دراز
06:09 ص | الأربعاء 15 نوفمبر 2023
معنى مدرج بقائمة احتياطى قرعة الحج2024

معنى مدرج بقائمة احتياطى قرعة الحج2024

أعلنت قرعة الحج 2024 في 20 محافظة حتى الآن هي محافظات القاهرة والجيزة والشرقية ومطروح والإسكندرية ودمياط والدقهلية والمنيا والقليوبية والبحيرة والإسماعيلية والمنوفية والفيوم وبورسعيد والغربية وبني سويف وجنوب سيناء وأسوان وكفر الشيخ والوادي الجديد».

ومن المنتظر إعلان النتيجة بباقي المحافظات خلال الـ48 ساعة المقبلة، ليبدأ ظهور سؤال ما معنى مدرج بقائمة احتياطي القرعة عقب سماع التوصيف «مدرج بقائمة احتياطي القرعة» في إعلان نتيجة الحج لهذا العام.

ما معنى مدرج بقائمة احتياطي القرعة؟

وتجيب «الوطن» وفقا لمديريات الأمن بالمحافظات عن سؤال ما معنى مدرج بقائمة احتياطي القرعة لمتابعيها، حيث تعد احتياطى القرعة هي الفرصة الأخيرة للالتحاق بركب حجاج بيت الله الحرام لهذا العام بالبعثة المصرية.

معنى قائمة احتياطي القرعة

لتكون الإجابة النموذجية لسؤال ما معنى مدرج بقائمة احتياطى القرعة أن المتقدم ليس مرفوض بالقرعة ولكنه تنطبق عليه الشروط ولم يحالفه الحظ بالاختيار، وسيوضع على القائمة الاحتياطية وعند اعتذار أحد من الفائزين بقرعة الحج 2024 لأي من الأسباب سواء مرضية أو غيره، ليتم الاختيار من القائمة الاحتياطية، وأيضا بحالات وفاة الفائز الأصلى بقرعة الحج.

الفرصة الثانية للسفر للحج

ليكون معنى مدرج بقائمة احتياطى القرعة، هو الفرصة الثانية للإختيار بقرعة الحج المصرية لهذا العام 2024 فهى لا تعني الرفض للمتقدم وربما يتم التواصل معهم في الفترة القادمة قبل بداية موسم الحج ويستطيعوا اللحاق بركب  المشاركة بالحج

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بقلم شيماء دراز