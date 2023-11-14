إعلان نتيجه قرعة الحج 2024 اليوم بـ6 محافظات.. اعرف خطوات الاستعلام

أعلنت وزارة الداخلية اليوم نتيجة قرعة الحج 2024 بـ6 محافظات، ويهتم الكثيرون من المتقدمين للحج هذا العام وذويهم بمعرفة نتيجة قرعة الحج 2024، حيث حددت وزارة الداخلية أياما مخصصة لكل محافظة لإجراء القرعة بها وإعلان النتيجة في اليوم ذاته.

نتيجة قرعة الحج 2024

وتُعلن نتيجة قرعة الحج 2024 على مراحل، حيث بدأت السبت الماضي 11-11-2023، وتستمر حتى الخميس المقبل.

نتيجة قرعة الحج 2024 اليوم الثلاثاء

وبالنسبة لنتيجة قرعة الحج 2024، فإنّ اليوم الثلاثاء 14-11-2023، مخصص لإعلان نتيجة القرعة بالمديريات التالية:

- كفر الشيخ.

- الوادي الجديد.

- الإسماعيلية.

- المنوفية.

- الفيوم.

نتيجة قرعة الحج 2024 غدا الأربعاء

وخصصت وزارة الداخلية يوم الأربعاء 15-11-2023، لإعلان نتيجة قرعة الحج بالمديرات الآتية:

- أسيوط.

- السويس.

- البحر الأحمر.

- الأقصر.

نتيجة قرعة الحج 2024 الخميس

وتقرر أن يكون يوم الخميس 16-11-2023، إعلان نتيجة قرعة الحج 2024، بمديريات الأمن التالية:

- سوهاج.

- قنا.

- شمال سيناء.

خطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2024

ويمكن للمتقدمين لقرعة الحج 2023 بمحافظات الجمهورية معرفة نتيجة قرعة الحج 2024، في أي من محافظات الجمهورية من خلال بوابة الحج المصرية بالرقم القومي في المحافظات التي سبق وأعلنت نتيجة القرعة.

ويتبع المواطن الخطوات الآتية للاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2024، كما يلي.

- تصفح بوابة الحج المصرية الموحدة من هنا.

- إدخال الرقم القومي ورقم المصنع «المدون أسفل صورة البطاقة».

- إدخال كود التحقق الظاهر على الموقع.

- الضغط على بحث.

- تظهر نتيجة قرعة الحج 2024 حالة الطلب فائز أو غير فائز.