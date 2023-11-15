أرقام طوارئ وشكاوى الإسكندرية للتعامل مع الأمطار.. مهمة في النوات

بدأ موسم نوات الإسكندرية الفعلي لشتاء 2023 - 2024، مع نوة المكنسة الحالية التي تضرب المدينة بأمطار رعدية غزيرة وظواهر جوية عدة تقلل من درجات الحرارة وتزيد من احساس البرودة، الأمر الذي يتبعه معرفة أرقام طوارئ وشكاوي الإسكندرية للتعامل مع الأمطار كونها مهمة في موسم النوات للتعامل السريع مع أي تراكمات مياه.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية أرقام طوارئ وشكاوي الإسكندرية للتعامل مع الأمطار، تزامنا مع تأكيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، غير استمرار انعقاد غرفة عمليات المحافظة لاستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار في أي توقيت.

أرقام غرق طوارئ التعامل مع أمطار الإسكندرية

وخصصت محافظة الإسكندرية والأجهزة المعنية عددا من أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين للتعامل مع الشكاوى الطارئة والعاجلة على مدار 24 ساعة، وذلك على الارقام التالية:

- الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي.

- على أرقام «4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136_ 4234137» من أي محمول.

- الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175.

- الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125.

تواجد الأجهزة بالشوارع للتعامل مع أمطار الإسكندرية

ويأتي ذلك تزامنا مع تشديد المحافظ على جميع المسؤولين ورؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.