هاني سرحان يمازح عروسه بسمة داود أثناء عقد القران بسبب اسمها الرباعي

مازح السيناريست هاني سرحان، عروسه الفنانة بسمة داود، أثناء عقد قرانهما المقام حاليا بصحن مسجد محمد علي داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي.

عقد قران هاني سرحان وبسمة داود

وطلب المأذون من العريس نطق اسم عروسه كاملا، فقال: بسمة حسن داود، لتقاطعه الأخيرة: «بسمة حسن عبده داود»، فرد عليها: «والله أنا حفظته منك»، وذلك وسط ضحكات المدعوين.

وحرص الفنان فتحي عبدالوهاب والسيناريست باهر دويدار على حضور عقد القران ومشاركة صديقهما هاني سرحان فرحته.