«المستقلين الجدد» ينظم مؤتمرا بالجيزة لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

عقد حزب المستقلين أولى مؤتمراته بمحافظة الجيزة ضمن سلسلة مؤتمرات سيقوم الحزب بتنظيمها علي مدار شهر نوفمبر، في إطار خطته لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

عرض إنجازات السيسي

وخلال المؤتمر استعرض الحزب إنجازات المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على مدار العشر سنوات السابقة وشرح دقة المرحلة ووجوب الالتفاف حوله ودعمه لاستكمال مسيرة التنمية.

ودعا محمد لاشين أمين الحزب بالمحافظة كل الكوادر الحزبية للنزًول إلى الشارع والاستماع للمواطنين وحثهم على الخروج للتصويت، وجرى الاتفاق على تنظيم سلاسل بشرية من الكوادر الحزبية على طول الطرق لدعم المرشح الرئاسي مع تنظيم حملات طرق الأبواب خاصةً في القرى والمدن بمحافظه الجيزة.

بدء التصويت الانتخابي

وبدأت الحملات الدعائية للمرشحين لانتخابات الرئاسة رسميا يوم الخميس 9 نوفمبر، كما حددت الهيئو الوطنية للانتخابات أيام 1 و2 و3 ديسمبر المقبل للتصويت في انتخابات الرئاسة 2024 خارج مصر، وفي حالة الإعادة سوف تكون أيام 5 و6 و7 يناير المقبل للتصويت في الخارج، وذلك منذ الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء ، بحسب التوقيت المحلي لكل دولة .