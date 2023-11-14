شريان المساعدات من أهل سوهاج لغزة يواصل الضخ.. 4 سيارات نقل بتكلفة مليون ونصف

يستمر أهل سوهاج بدعم القضية الفلسطينية تحت شعار «من أهالي سوهاج إلى غزة»، بعد تعرضهم لقصف مكثف من قبل الاحتلال الإسرائيلي، حيث يوجه اليوم أهالي سوهاج 4 سيارات نقل محملة بالمساعدات العينية إلى قطاع غزة، عقب توجيه حافلتين منذ أقل من أسبوع ليكون مجموع مساعدات أهل سوهاج 6 سيارات نقل حتى الآن.

4 سيارات نقل مساعدات من سوهاج لغزة

وقال المهندس أحمد خالد، المدير التنفيذي لمؤسسة رفقاء الخير، والمسؤول عن قوافل المساعدات لغزة من أهل سوهاج بتصريحات لـ«الوطن»: «عقب وصول سيارتي المساعدات لأهالي غزة، منذ أقل من أسبوع وبدأت المساعدات تنهال على الفريق مطالبة بوصولها لغزة وتقديم الدعم، وتمكنا من تجهيز 4 سيارات نقل خلال وقت قياسي، بتكلفة تجاوزت مليون ونصف تحمل تكلفة حافة منهم متبرع واحد، وجارٍ تجهيز 4 حافلات أخرى خلال أيام، فالكل يرغب في المساعدة ورفعنا شعار ضهرنا في ضهر بعض لدعم القضية الفلسطينية».

دعم القضية الفلسطينية بسوهاج

وأضاف خالد، توجهت السيارات اليوم بطريقها لمعبر رفح لتعبر لقطاع غزة، حيث وصلت لمحافظة أسيوط وستكون بمشئة الله غدا أمام المعبر، لتصل لأشقائنا بقطاع غزة، وأوضح أن الفكرة بدأت بجمع التبرعات وتجهيز قافلة تخرج من محافظة سوهاج تنطلق لقطاع غزة ليتم تجهيز حافلتين سابقا بمليون جنيه و4 سيارات اليوم تجاوزوا مليون ونصف من الشباب والأهالي للقافلة، ما بين مساعدات مادية وعينية.

90 طن مساعدات من سوهاج لغزة

وكشف خالد أن الساعدات بالقافلة وصلت 90 طن تبرعات، وأن التبرع لم ينقطع حتى الأان وسيتم تجهيز 4 حافلات أخرى خلال الايام المقبلة، موضحا أن أكثر المساعدات هى معلبات ومستلزمات طبية ومياه معدنية.