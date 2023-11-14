شروط الحصول على تراخيص مزرعة دواجن أو حظيرة مواشي.. اعرف المواصفات

قد يرغب البعض في تحقيق مشروع ثروة داجنة أو حيوانية لتحقيق الكفاية الذاتية أو تحقيق الربح المادي، ولكن على هؤلاء الأشخاص اتباع اشتراطات تحددها الدولة بالتعاون مع عدد من مؤسساتها، وفي سطور التقرير التالية، تستعرض «الوطن» شروط ترخيص مشروع ثروة حيوانية أو داجنة.

وقال المهندس ناجي رمضان، مدير الإنتاح الحيواني في مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية في حديث خاص لـ«الوطن» إن بعض الأشخاص يترددون على قسم الإنتاج الحيواني رغبة وسعيا في تحقيق مشروع مزرعة أو حظيرة يتكسب منه مثل حظيرة حيوانات أو مزرعة دواجن، مشيرا إلى أن الأوراق التي يتطلبها المشروع ليصبح كيانا مستقلا محققا الأرباح ويعود بالنفع على الأفراد والدولة.

وأوضح مدير الإنتاج الحيواني بمديرية الزراعة في حديثه شروط وأوراق ترخيص مشروع ثروة حيوانية أو داجنة كالتالي:

الأوراق المطلوبة لتراخيص مشروع ثروة حيوانية وداجنة

ولتراخيص مشروع ثروة حيوانية وداجنة يجب إجراء معاينة من لجنة مكونة من مهندس مختص من مديرية الزراعة وتابعا للهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومدير الجمعية الزراعية ومهندس من حماية الأراضي الزراعية وذلك لإبداء رأي اللجنة في الموافقة أو رفض الترخيص حسب اشتراطات الأمان الحيوي.

شروط تراخيص مزرعة أو حظيرة:

- إفادة من مدير الجمعية الزراعية بأن مشروع الثروة الحيوانية أو الداجنة مقام قبل العمل بالقرار الوزاري لسنة 2017.

- وجود عقد لإشراف طبيب بيطري موثق من الشهر العقاري أو من نقابة الطب البيطري.

- عقد الملكية أو عقد إيجار موثق من الشهر العقاري.

- التأكيد على تهوية الحظيرة والمزرعة:

وأكد المهندس ناجي رمضان على أن المواطن الذي يرغب في الحصول على تراخيص مشروع مزرعة دواجن أو حظيرة مواشي يمكنه مطابقة الاشتراطات التي تضعها الدولة، مشيرا إلى ضرورة تطبيق قواعد الأمان الحيوي بأن تكون الأرض والسقف والجدران ملساء وأن تكون مطهرة ونظيفة وبها تهوية جيدة مع التأكيد على وجود وعاء به مطهر في المدخل مع التأكد من خلو المنطقة المحيطة بالمشروع من الحيوانات الضارية والمفترسة.

40% مساحة المزرعة من الارض الكلية

كما أوضح ضرورة اتباع قواعد الأمان الحيوي بتغطية المزرعة بسلط شائك وأن تكون مساحتها من 30 إلى 40% من مساحة الأرض مع مراعاة التطهير من الأعلى للأسفل، وعدم خلط المنظفات بالمطهرات كي لا تفقد مفعولها ورش مبيدات حشرية للقضاء على الذباب.