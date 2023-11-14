حياة كريمة تستعرض عوامل الإصابة بالسكر في اليوم العالمي له

في اليوم العالمي لمرضى السكر الذي يوافق 14 نوفمبر من كل عام، نشرت مؤسسة حياة كريمة، بعض المعلومات الأساسية عن مرض سكر الدم، موضحة ضرورة الغذاء المتوازن وممارسة النشاط البدني بانتظام للوقاية ومكافحة السكري.

وأوضحت مؤسسة حياة كريمة أن مرض السكر، داء مزمن يؤثر على طريقة استقبال خلايا الجسم للجلوكوز أو كمية الأنسولين التي يفرزها البنكرياس، ما يؤدي إلى حدوث ارتفاع أو انخفاض غير طبيعي في مستوى السكر بالدم.

أعراض الإصابة بمرض السكر

وأشارت المؤسسة إلى أن هناك أعراض يجب استشارة الطبيب عند ظهورها للتأكد من الإصابة بمرض السكر وهي:

- ‏جفاف وحكة في الجلد.

- ‏ الشعور الدائم بالتعب.

- ‏الشعور الدائم بالجوع والعطش.

- ‏التئام الجروح ببطء.

- ‏الإصابة بالعدوى بكثرة.

- ‏فقدان الوزن دون جهد.

- ‏اضطراب الرؤية.

- ‏إحمرار وضعف وتورم في اللثة.

- ‏كثرة التبول خاصة وقت النوم.

عوامل الإصابة بمرض السكر

وأوضحت حياة كريمة، عوامل الإصابة بمرض السكر، مشيرة إلى عوامل الوقاية، وجاءت عوامل الإصابة كالتالي:

- قلة الحركة.

- ‏تقدم العمر.

- ‏الوراثة.

- ‏النظام الغذائي.

- ‏عامل مناعي.

- ‏زيادة الوزن.

وأشارت المؤسسة إلى أن عوامل الوقاية من مرض السكر تتخلص في الابتعاد عن المشروبات السكرية، وتجنب الأطعمة السريعة، والإقلاع عن التدخين.

التحكم في مرض السكر

وأضافت المؤسسة أنه يمكن التحكم في مرض السكر من خلال الالتزام في استخدام الأدوية حسب وصف الطبيب، الحرص على قياس معدل السكر، الالتزام بنظام غذائي صحي متوازن، أخذ الاحتياج اليومي من السوائل، ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة في اليوم، بالإضافة إلى المتابعة الدورية مع الطبيب.

‏أعراض انخفاض مستوى السكر في الدم

‏وحددت المؤسسة في منشورها الأعراض التي تشير إلى انخفاض مستوى السكر في الدم والتي تتلخص في قلة التركيز وعدم القدرة على الاستيعاب، رجفة شديدة، التعرق الزائد، دوخة ودوار وعدم وضوح الرؤية، محددة الاسعافات الأولية للمريض الواعي وهي:

- معلقتان من السكر على كوب ماء وإعطائه للمريض.

- عصير فواكه أو اي عصير محلي.

- تكرار العملية بعد 15 دقيقة إذا لم تزل الأعراض.

وفي حالة كان المريض غير واعيا، لا يقدم له شيئا، مع الاتصال بالإسعاف، مع وضعة بوضعية الإفاقة «الوضعية الجانبية» أو نقله فورا لأقرب مستشفى.