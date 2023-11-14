تكريم أوائل الطلبة في احتفالية بمركز شباب بالدقهلية

أعلنت الدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية عن تنظيم مركز شباب جزيرة القباب التابع لإدارة شباب دكرنس بتنفيذ نشاط ثقافي شباب وطلائع حفل تكريم أوائل الطلبة في مختلف الشهادات اليوم الثلاثاء 13 نوفمبر 2023.

حفل تكريم الطلاب بالدقهلية

وأشارت إلى أنه بدأ الاحتفال بآيات من الذكر الحكيم وتبعها كلمة عاطف العدل رئيس مجلس الإدارة وبدأ حديثه بالترحيب بالضيوف وجميع الحضور من أولياء الأمور، وبدأ مراسم الاحتفال بتكريم الطلاب تحت رعاية رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي عبد الخالق يس بحضور أحمد عبد الرحمن رضوان نائب الرئيس والأستاذ مجدي الهادي عمدة القرية وأحمد أحمد بدوي مدير عام مدرسة فاطمة عنان الثانوية بنات وأحمد رسلان الإعلامي ومحاضر الندوة خيري مختار أمين الصندوق وصبري الحسيني مدير مدرسة فاطمة عنان الثانوية سابقا وشخصيات من أهالي القرية الكرام كل الشكر والتقدير على الجهد المبذول.

وأشارت «عثمان»، في بيان له أن الاحتفال جاء تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومحافظة الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وبإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة وتنفيذ مجدى عبد السلام مدير عام إدارة شباب دكرنس وتحت إشراف عبد الخالق يس المدير التنفيذي لمركز الشباب.