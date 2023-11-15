أسعار اليورو اليوم الأربعاء 15-11-2023 في البنوك
كتب:
محمد سيف
08:31 ص | الأربعاء 15 نوفمبر 2023
سعر اليورو
أعلنت المنصات الرسمية للبنوك، استقرار سعر اليورو اليوم الأربعاء 15-11-2023 في بداية التعاملات الصباحية داخل البنوك، وسجل في البنك المركزي نحو 32.92 جنيه للشراء.
«الوطن» ترصد سعر اليورو في بداية تعاملات اليوم الأربعاء15-11-2023، والذي جاء كما يلي:
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري
- سجل سعر اليورو داخل البنك الأهلي المصري 32.84 جنيه للشراء و32.97 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك مصر
- وبلغ سعر اليورو داخل بنك مصر 32.97 جنيه للبيع، أما سعر الشراء 32.84 جنيه.
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي
- وسجل سعر اليورو داخل البنك التجاري الدولي إلى 33.12 جنيه للبيع وشراء 32.96 جنيه.
سعر اليورو في بنك قناة السويس
- وبلغ سعر اليورو داخل بنك قناة السويس 33.02 جنيه بيعا أما سعر الشراء بلغ 32.74 جنيه.