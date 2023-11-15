رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أسعار اليورو اليوم الأربعاء 15-11-2023 في البنوك

كتب:

محمد سيف
08:31 ص | الأربعاء 15 نوفمبر 2023
سعر اليورو

سعر اليورو

أعلنت المنصات الرسمية للبنوك، استقرار سعر اليورو اليوم الأربعاء 15-11-2023 في بداية التعاملات الصباحية داخل البنوك، وسجل في البنك المركزي نحو 32.92 جنيه للشراء.

«الوطن» ترصد سعر اليورو في بداية تعاملات اليوم الأربعاء15-11-2023، والذي جاء كما يلي: 

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

 - سجل سعر اليورو داخل البنك الأهلي المصري 32.84 جنيه للشراء و32.97 جنيه للبيع. 

سعر اليورو في بنك مصر 

- وبلغ  سعر اليورو داخل بنك مصر 32.97 جنيه للبيع، أما سعر الشراء 32.84 جنيه. 

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي 

- وسجل  سعر اليورو داخل البنك التجاري الدولي إلى 33.12 جنيه للبيع وشراء 32.96 جنيه. 

سعر اليورو في بنك قناة السويس

 - وبلغ سعر اليورو داخل بنك قناة السويس 33.02 جنيه بيعا أما سعر الشراء بلغ 32.74 جنيه.

اقرأ المزيد:

سعر اليورو في البنوك اليوم الخميس 9-11-2023

سعر اليورو في البنوك اليوم الخميس 9-11-2023 بنهاية التعاملات

سعر اليورو اليوم الجمعة 10-11-2023 في البنوك

استقرار سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم الأحد

سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء.. استقرار ملحوظ
بقلم محمد سيف