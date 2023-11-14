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سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء.. استقرار ملحوظ

كتب:

مريم حنفي
03:55 م | الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
سعر الدولار في ختام التعاملات

سعر الدولار في ختام التعاملات

سجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء في ختام التعاملات المسائية داخل البنوك استقرارا ملحوظا، في ظل وجود توقعات باستقرار الأسعار حتى نهاية نوفمبر الجاري، ليبلغ المتوسط في البنك المركزي 32.92 جنيه للشراء، وفقا لما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك. 

 

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، والذي جاء كما يلي: 

 

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 

- بلغ سعر اليورو داخل البنك الاهلي المصري 32.84 جنيه للشراء و32.97 جنيه للبيع. 

 

سعر اليورو في بنك مصر 

- سجل سعر اليورو داخل بنك مصر 32.97 جنيه للبيع، أما سعر الشراء 32.84 جنيه. 

 

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي 

- وصل سعر اليورو داخل البنك التجاري الدولي إلى 33.12 جنيه للبيع وشراء 32.96 جنيه. 

سعر اليورو في بنك قناة السويس 

- سجل سعر اليورو داخل بنك قناة السويس 33.02 جنيه بيعا أما سعر الشراء بلغ 32.74 جنيه.

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