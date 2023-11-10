أعلنت المنصات الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة سعر اليورو اليوم الجمعة 10-11-2023 في البنوك، وسجل سعر شراء اليورو نحو 32.94 جنيه، في البنك المركزي، والبيع وصل لـ33.09 جنيه.

«الوطن» ترصد سعر اليورو اليوم الجمعة 10-11-2023 في البنوك خلال بداية التعاملات وهي كالتالي.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري الشراء 32.88 جنيه، و33.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وبلغ سعر اليورو في بنك مصر، الشراء 32.90 جنيه و33.05 جنيه البيع، أي نفس السعر في الأهلي المصري.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

ووصل سعر اليورو في أبوظبي الإسلامي، الشراء 33.06 جنيه، و33.16 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB جاء بـ33.01 جنيه للشراء، و33.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

وبلغ سعر اليورو في بنك القاهرة بـ32.62 جنيه للشراء و32.77 جنيه للبيع.