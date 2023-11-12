استقرار سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم الأحد

حافظ سعر اليورو اليوم الأحد في ختام التعاملات المسائية على استقراره الذي عليه منذ بداية التعاملات الصباحية، وذلك داخل جميع البنوك المصرية، كما أن هناك توقعات باستقرار سعر اليورو حتى نهاية نوفمبر الجاري، وفقا لما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم الأحد، والذي جاء كما يلي:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

بلغ سعر اليورو اليوم الأحد داخل البنك المركزي المصري 32.93 جنيه للشراء و33.07 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في ختام التعاملات المسائية داخل البنك الأهلي المصري 32.77 جنيه للشراء و32.98 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وصل سعر اليورو داخل بنك الإسكندرية إلى 33.09 جنيه للبيع و32.87 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك القاهرة

وسجل سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم الأحد داخل بنك القاهرة 32.86 جنيه للشراء، أما سعر البيع 33.09 جنيه.