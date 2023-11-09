سعر اليورو في البنوك اليوم الخميس 9-11-2023 بنهاية التعاملات

سجل سعر صرف اليورو اليوم الخميس 9-11-2023 في نهاية التعاملات بالبنوك المصرية، استقرارا كبيرا، إذ بلغ سعر الشراء لـ32.94 جنيه، في البنك المركزي، والبيع وصل لـ33.09 جنيه، بحسب البيانات أسعار العملات في المواقع الرسمية للبنوك المصرية.

ونرصد في السطور التالية سعر اليورو اليوم الخميس 9-11-2023 في البنوك المصرية، خلال نهاية التعاملات.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري الشراء 32.88 جنيه، و33.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سعر اليورو في بنك مصر، الشراء 32.90 جنيه و33.05 جنيه البيع، أي نفس السعر في الأهلي المصري.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر اليورو في أبوظبي الإسلامي، الشراء 33.06 جنيه، و33.16 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB جاء بـ33.01 جنيه للشراء، و33.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

سعر اليورو في بنك القاهرة بـ32.62 جنيه للشراء و32.77 جنيه للبيع.