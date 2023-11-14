استشاري تغذية تحذر من عادات تعرضك للإصابة بالسكري.. تجنبها فورا

قالت الدكتورة لمياء هارون، استشارية التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية، إنَّ هناك عمر يتعين على الشخص بعده الاهتمام بالفحص والمتابعة لتجنب الإصابة بالأمراض المزمنة، أو حتى الاكتشاف المبكر، مثل أمراض «الضغط» و«السكر».

العامل الوراثي في الإصابة بمرض السكري

وأضافت «هارون»، خلال استضافتها ببرنامج «البيت» والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ بعض هذه الأمراض يكون العامل الوراثي فيها مؤثر، خاصةً مرض السكر، بجانب عوامل أخرى لا تقل أهيمة تزيد احتمالية الإصابة، مثل «اللايف ستايل» و«التغذية الخاطئة».

سكري الحمل وخطورة إصابة السيدات بالمرض

وتابعت استشارية التغذية العلاجية، أنَّه عند إصابة السيدة في إحدى مرات حملها بسكري الحمل، تعد تلك سابقة وإنذار يجعلها تهتم بالكشف الدوري وعمل التحاليل الطبية اللازمة باستمرار، للإطمئنان على صحتها حتى لو لم يظهر عليها أي أعراض تستدعي الفحص، ولكن تجنبا للإصابة.

واستطردت موضحةً: «الإصابة بسكر عرضي نتيجة بعض التغيرات الصحية خلال فترة الحمل، وهي تغيرات هرمونية كما أن الأمر مرتبط بالاستعداد الوراثي أيضاً والعادات الغذائية الخاطئة واللايف ستايل أو أسلوب الحياة اليومي والعادات الضارة، تجعل المرأة عرضة لاضطراب السكر في الدم خلال فترة الحمل، وبعد الولادة تعود مستويات السكر إلى طبيعتها، ولكن قد يجعلها عرضة بنسبة أكبر للإصابة بالسكر فيما بعد».