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عادل حمودة: الانتخابات الأمريكية وراء تناقض تصريحات بايدن عن العدوان على غزة

كتب:

هاجر عمر
11:06 م | الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
الكاتب الصحفي عادل حمودة

الكاتب الصحفي عادل حمودة

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن لديه حالة من حالات التناقض الحادة إزاء ما يحدث في قطاع غزة بسبب الانتخابات، فهناك لوبي يهودي يسانده في الانتخابات ولا يستطيع إلا أن يستجيب لكل المطالب الإسرائيلية، وفي الوقت نفسه فإن اليسار الأمريكي بدأ يعترض على هذه الحرب.

 35 منظمة في جامعة هافارد ترفض الحرب

وأضاف حمودة، في حواره مع الإعلامي جمال عنايت، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «في الوقت ذاته، توجد 35 منظمة في جامعة هافارد باتت  ترفض هذه الحرب، وكذلك مفكرون يساريون كبار، حيث وقف كورنيل ويست وهو فيلسوف متعدد التفكير أمام المتحدة وجمع عشرات من الناس وبدأ يتحدث بشكل حاد، وقال إنا نحب الفلسطينيين وإن ما يحدث في غزة جريمة تصفية عرقية كاملة».

وتابع الكاتب الصحفي: «هذا الفيلسوف قال نحب اليهود أيضا، لكن الأزمة تكمن في الغباء الموجود بالبيت الأبيض، وأكد أنّ من يديرون الولايات المتحدة الأمريكية عليهم تغيير صنف المخدرات الذي يتعاطونه، وقرر ترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة».

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