«السياحة» تدرس المشاركة بمعرض «BIT» في ميلانو فبراير المقبل

قال محمد سلامة رئيس الإدارة المركزية لمكاتب السياحة بهيئة تنشيط السياحة التابعة لوزارة السياحة والآثار، إن الهيئة تدرس المشاركة في معرض BIT السياحي والمزمع انعقاده بمدينة ميلانو بإيطاليا خلال الفترة من 4 إلى 6 فبراير 2024، موضحا أن مشاركة الهيئة بالمعرض تأتي كون المعرض مقام بمدينة ميلانو بشمال إيطاليا التي تعتبر العاصمة الاقتصادية للبلاد، إذ أن شمال إيطاليا يعتبر مقر 70% من شركات السياحة ومنظمي الرحلات.

نحو 60% من حركة السياحة الإيطالية الوافدة إلى مصر تأتي من شمال البلاد في موسم الشتاء

أضاف خلال خطاب أرسله إلي الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن نحو 60% من حركة السياحة الإيطالية الوافدة إلى مصر تأتي من شمال إيطاليا في موسم الشتاء، كما أن معرض BIT بميلانو يتميز أيضا بتواجد قوي للدول المنافسة سياحيا، مشيراً إلى أهمية السوق الإيطالية لمصر نظرا لأن السائح الإيطالي يتميز بأنه من ذوي الإنفاق العالي.

المطاعم السياحية الراغبة في المشاركة بالمعرض

من جانبه طالب عادل المصري رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، من كل المنشآت والمطاعم السياحية الراغبة في المشاركة بالمعرض، بإرسال طلب إلى هيئة تنشيط السياحة برغبتها في المشاركة بالمعرض، علما بأن قيمة المشاركة بالجناح المصري بالمعرض تبلغ نحو 2300 يورو، مشيرا إلى أن قيمة تسجيل الأسماء بالهيئة تبلغ 25 يورو.