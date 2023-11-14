«أوقاف سوهاج» تطلق برنامج المنبر الثابت في 42 مسجدا بالتعاون مع الأزهر

انطلق برنامج المنبر الثابت الدعوي المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف بمحافظة سوهاج اليوم الثلاثاء في 42 مسجدًا، بموضوع الاتقان سبيل الأمم المتحضرة، والأمر بالإحسان في كل عمل وإتقان كل عمل وذلك في إطار التعاون المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.

برنامج المنبر الثابت بأوقاف سوهاج

قال الدكتور محمد حسني عبدالرحيم، وكيل وزارة الأاوقاف بمحافظة سوهاج لـ«الوطن»، إن برنامج المنبر الثابت تدعو للإحسان وإتقان العمل وفقا لقوله تعالى «وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ»، كما أن الإحسان، هو الإتقان والإحكام والتجويد فمن يفعل الخير لا يعدم جوازيه ولا يذهـب العرف بين الله والناس وإذا كان الله عز وجل أمر بالإحسان فى كل عمل، وإتقان كل عمل سواء كان فى الأعمال الدنيوية، أو الأعمال التعبدية.

الإتقان بالعمل بأوقاف سوهاج

وأضاف وكيل أوقاف سوهاج أنه من الواجب على كل عامل أن يجود عمله، ويبذل كل جهده، لإحسانه وإحكامه، ولا ينسى أن الله يراقبه في عمله، ويراه في كل مجال من مجالات سعيه.