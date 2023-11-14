رئيس «المتحدة»: الخدمات الطبية المقدمة للفلسطينيين بمستشفى العريش على أعلى مستوى

أكد الدكتور أشرف سلمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن هناك جهودا مصرية كبيرة قائمة حول القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أنه فور وصوله إلى مستشفى العريش العام، زار المصابين من أهالي غزة، والذين تم تحويلهم من مجمع الشفاء إلى مستشفى العريش العام، وهذا يعد جهدا كبيرا تبذله الدولة المصرية التي ترسل إغاثات وتخرج بعض العالقين الأجانب، وتستقبل المصابين الذين يحتاجون إلى رعاية طبية.

الخدمات الطبية بمستشفى العريش على أعلى مستوى

وأوضح «سلمان» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء dmc، المذاع عبر قناة dmc، الذي يقدمه أسامة كمال، أنه التقى بالأطفال ممن فقدوا أباءهم وأمهاتهم وتم إصابتهم، لافتًا إلى أن الخدمات الطبية التي تقدم بمستشفى العريش على أعلى مستوى للمصابين الذين تم تحويلهم من مستشفى الشفاء إلى العريش العام.

أين منظمات حقوق الإنسان الدولية مما يحدث في فلسطين؟

وتساءل «سلمان» أين منظمات حقوق الإنسان الدولية مما يحدث في فلسطين؟ أن الشعوب الصاعدة حزينة على ما يحدث من إبادة للشعب الفلسطيني من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، قائلا: «هي الحكومة الغربية مش شايفة اللي بيحصل في غزة؟»، مؤكدًا أنه يفتخر بانتمائه للقيادة السياسية بمصر التي تضرب المثل في الحفاظ على حقوق الإنسان بموقفها إزاء ما يحدث في غزة».