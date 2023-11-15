باحث اقتصادي يحذر من عمليات النصب والغش التجاري في عروض الجمعة البيضاء

حذَّر الباحث الاقتصادي، أحمد أبوعلي، من العروض الوهمية التي تتزامن مع موسم التخفيضات المعلنة من الشركات والعلامات التجارية بنهاية شهر نوفمبر الحالي، والتي تشتهر بـ«عروض الجمعة البيضاء».

«أبو علي»: في أيام «الجمعة البيضاء» على المستهلك توخي الحذر

وأضاف «أبو علي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مع الناس»، مع الإعلامي شريف فؤاد، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّه في أيام «الجمعة البيضاء» على المستهلك توخي الحذر وضرورة ترشيد الاستهلاك وعدم الانسياق وراء بعض العروض التي تكون وهمية.

لا بد من مراجعة تاريخ الإنتاج والصلاحية لمنتجات الجمعة البيضاء

وتابع الخبير الاقتصادي، أنه لا بد من مراجعة تاريخ الإنتاج المدون على المنتجات بعناية، وذلك لوجود منتجات منتهية الصلاحية أو أوشك تاريخها على الانتهاء، وكذلك التركيز على المواصفات القياسية للسلع، لأن هناك الكثير من عمليات النصب والغش التجارى تحدث يوم «الجمعة البيضاء».

عمليات الغش التجاري تزداد خلال أيام الجمعة البيضاء

وأوضح «أبو علي»، أنَّ عمليات الغش التجاري تزداد خلال أيام الجمعة البيضاء، بسبب تلهف المستهلك على الشراء دون وعي استهلاكي، محذراً بعدم شراء سلعة ليس لها منفعة للمشتري في الوقت الحالي، وذلك لإتاحة الفرصة للغير من الاستفادة بالعروض الحقيقية، وعدم الالتفات إلى انخفاض الأسعار لاستغلال العروض المتاحة، فقط.