أمين «تنظيم حماة الوطن»: ندعم الرئيس السيسي للحفاظ على مكتسبات التنمية

قال المهندس فايق الخليلي أمين التنظيم بحزب حماة الوطن بمحافظة شمال سيناء، إنّ الحزب كلف أمناء الأقسام بالتواجد والتنظيم الجيد، والوعي الكامل، وحثّ الناخبين على الأدلاء بأصواتهم إلى المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

وأضاف الخليلي أن الفترة المقبلة مهمة جدا في تاريخ المنطقة، وأن سيناء تعيش حالة غير مسبوقة من التنمية المستدامة في جميع المجالات، وأنّ أختيار الحزب دعم الرئيس جاء من منطلق الحفاظ على حالة الأمن والأمان التي تشهدها سيناء، واستكمال الخطة التنموية المستدامة في قرى ومدن شمال سيناء.

تنظيم ندوات توعوية لأعضاء الحزب والجماهير

وأكدت هيئات المكاتب بالمحافظات، في البيان الذي نشر على صفحة الحزب المركز الرئيسي، أنّهم يقومون بتنظيم ندوات ومؤتمرات توعوية في كل المحافظات لتوعية المواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات، وممارسة حقوقهم الدستورية، التي يكفلها الدستور.

الاهتمام بكل القضايا التي تتعلق بالأمن

وأيضا تحقيقا لزيادة الوعي لدى الجماهير والأعضاء بكل القضايا التي تتعلق بالأمن القومي المصري والإنجازات التي حققتها القيادة السياسية برئاسة السيد المرشح على كافة المستويات من خلال إطلاق العديد من المبادرات والمشروعات الضخمة، والمشروعات الأخرى التي ساهمت على تحقيق تنمية واسعة بجميع المستويات.

والتنمية التي كان لها أثر بالغ في نفوس المواطنين والشباب على وجه الخصوص في جميع المحافظات المصرية.