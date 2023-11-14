محمد منير لـ«الوطن»: «الواقع فرض عليا عمل أغنية لفلسطين»

طرح الفنان محمد منير، منذ ساعات قليلة ماضية، أغنية جديدة، تحت عنوان «يا فلسطيني»، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، الذي يعاني من قصف الاحتلال الاسرائيلي منذ أكثر من شهر.

محمد منير يكشف سبب طرحه أغنية «يا فلسطيني»

وقال محمد منير، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ الواقع الذي تشهده فلسطين، خلال الأيام القليلة الماضية، هو الذي أجبره على عمل أغنية جديدة لهم، تعب عن حالتهم الصعبة، ومعاناتهم، لأنه لا يملك سوى صوته للتعبير عما يحدث من حوله، وهو دائما ما يحاول توصيل كل معاناه الجمهور من خلال أعماله الغنائية.

وعن حالته الصحية، قال محمد منير:«أنا بخير وبصحة جيدة، وأتواجد وسط أصدقائي، وأحضر لأعمال غنائية جديدة».

تفاصيل أغنية «يا فلسطيني»

جاءت أغنية من تأليف عصام عبد الله وألحان كامل شريف وتم تصويرها وسيتم عرضها خلال ساعات، من إخراج أحمد عبدالمحسن وبرعاية حزب حماة الوطن.