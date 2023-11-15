سعر السكر في الأسواق 25 جنيها داخل مبادرة الحكومة

سجل سعر كيلو السكر الأبيض نحو 25 جنيهًا داخل مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار، وتراوحت أسعار السكر الأبيض أمس الثلاثاء 14-11-2023 ما بين 25 إلى 27 جنيهًا للكيلو في مبادرة الحكومة لتخفيض السلع الغذائية الاستراتيجية التي لا يستغنى عنها البيت بشكل يومي.

أسعار السكر في مبادرة الحكومة

وقال الخبير الاقتصادي البارز الدكتور محمد البنا إن توفير كميات كبيرة من سلعة السكر بسعر جيد وهو 25 جنيهًا للكيلو يعتبر من الجهود الدؤبة للحكومة لتحجيم أسعار السكر التي قفزت بشكل كبير مؤخرًا.

توفير السلع الغذائية

وأضاف البنا، في حديثه لـ«الوطن»، أن الحكومة نجحت في توفير كميات كبيرة من السكر ودفعت بها للأسواق والسلاسل التجارية وألزمت التجار والموزعين بالالتزام بالأسعار المعلنة من قبل الحكومة للسكر وبالفعل بدأت السلاسل التجارية تبيع بالأسعار المقررة.

منع احتكار السلع الغذائية

وتابع البنا أن الموزعين التزموا أيضًا بتحقق عدالة التوزيع لمنع احتكار السلعة فسمحت لكل أسرة بالحصول على 2 كيلو سكر بسعر 25 جنيها ويمكن للأسرة شراء تلك الكمية بشكل يومي حتى تضمن عدالة التوزيع وتمنع الاحتكار وتقطع الطريق على الأشخاص الذين يرغبون في شراء كميات كبيرة من السكر بقصد بيعها في السوق السوداء وتحقيق مكاسب كبيرة من ورائها.

تفاصيل مبادرة الحكومة

كانت أجهزة الدولة اتفقت مع الصناع والتجار منذ بداية شهر أكتوبر الماضي على تفعيل مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع الغذائية وتضمنت المبادرة 11 سلعة استراتجية وهي كالتالي هي السكر وزيت الطعام والأرز والفول والعدس والألبان والجبن الأبيض والمكرونة والبصل والدواجن، بنسبة انخفاض كبيرة ومرضية للمواطنين، وكذا انخفضت السلع الغذائية خارج السلاسل التجارية المخصصة لمبادرة الحكومة.