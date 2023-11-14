أماكن ومواعيد قطع المياه في 3 محافظات اليوم.. تصل لـ12 ساعة

أعلنت عدة شركات مياه، اليوم الثلاثاء، غسيل المروقات وتطهير الخزانات وصيانة محطات المياه التابعة لها، لتقديم خدمة أفضل لعملائها، مما يترتب عليه قطع المياه عدد من الأماكن.

وتنشر «الوطن» خريطة قطع المياه اليوم الثلاثاء، وفقا لشركات المياه كالتالي:

أماكن قطع المياه في كفر الشيخ

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، قطع المياه عن مركز ومدينة قلين، لمدة 7 ساعات من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الرابعة من مساء نفس اليوم، لمدة 7 ساعات، وذلك للقيام بأعمال الصيانة مياه عزيز الجديدة وخط محطة مياه المدمجة.

كما أفادت مياه كفر الشيخ، بقطع المياه عن مركز ومدينة الرياض، من التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساء، ولمدة 12 ساعة، وذلك للقيام بأعمال الصيانة بمحطة مياه الحاج علي.

مواعيد قطع المياه في المنوفية

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية قطع المياه عن عدة قرى في 7 مراكزتابعة لها، بداية من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا، أي لمدة 4 ساعات، لإجراء الصيانة الدورية، وذلك في الأماكن التالية:

- مركز شبين الكوم، في قرية ميت خليف.

- مركز الشهداء، قرية كفر العشما وكفر الجلال.

- مركز بركة السبع، فيب قرى كفر عشم وكفر نفزة وكفر هلال وكفر طليشا.

- مركز تلا، في قرى كمشيش وكفر الشرفة وكفر ربيع وزرقان.

- مركز الباجور، في قرى كوم الضبع وسريحة وكفر ستيف وفيشا الصغرى وبهتاي ومناهولة.

- مركز قويسنا، في قرى بيجرم وبنى غربان وميت سراج وكفر عيسى.

- مركز منوف، في قرى مشاة سلطان وتليا وبرهيم وجزئ.

مواعيد قطع المياه في سوهاج

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج ضعف المياه بقرية شطورة في مركز طهطا، من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 12 صباحا، لإجراء الصيانة الدورية.