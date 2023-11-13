رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الخارجية الأمريكية: حماس لا تشكل تهديدا مباشرا على الولايات المتحدة

كتب:

مريم جاد
08:27 م | الإثنين 13 نوفمبر 2023
سامويل وربيرج المتحدث الإقليمي للخارجية الأمريكية

سامويل وربيرج المتحدث الإقليمي للخارجية الأمريكية

قال سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة ليس لها حدود مباشرة مع قطاع غزة، وأن حركة «حماس» لا تشكل تهديدا مباشرا على الولايات المتحدة، فبالتالي لم يكن لأمريكا أن تتدخل ضد حماس، رغم توافر معلومات بوجودها وسط منشآت مدنية.

القوات الإسرائيلية تواجه إطلاق نار

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، خلال مداخلة عبر سكايب من دبي، مع الإعلامية دينا سالم عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، على أنه لا يقول رأيه الشخصي، لكنه متحدث رسمي ينقل وجهة نظر رسمية، وبالتالي «نحن مقتنعون بالرواية الإسرائيلية، التي تقول إن القوات الإسرائيلية تواجه إطلاق نار من المدارس والمستشفيات».

وذكر أنه في الوقت نفسه حين تكون هناك حرب تكون التطورات متلاحقة لحظة بلحظة، وهناك مسؤولية على إسرائيل للدفاع عن مواطنيها، فلا يمكن فرض وقف إطلاق النار في منتصف الحرب، لكن نشدد دائماً على حماية المدنيين.

اقرأ المزيد:

سفيرة فلسطين لدى تشيلي: ما يحدث للفلسطينيين في غزة نكبة جديدة

رامي الناظر يستعرض جهود الهلال الأحمر المصري لدعم أهل فلسطين

النائب حازم الجندي يثمن تحرك الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لدعم فلسطين

رئيس تحرير الوطن: زيارة وفد الشركة المتحدة لمعبر رفح تتويج لجهود مصر في دعم فلسطين

شريهان تدعم فلسطين بآية قرآنية

سفيرة فلسطين لدى تشيلي: النزوح إلى وادي غزة عبر شارع صلاح الدين مأساة حقيقية

«حياة كريمة»: من أرض سيناء الباسلة نعلن دعمنا الكامل لأهلنا في فلسطين
بقلم مريم جاد