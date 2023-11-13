الخارجية الأمريكية: حماس لا تشكل تهديدا مباشرا على الولايات المتحدة

قال سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة ليس لها حدود مباشرة مع قطاع غزة، وأن حركة «حماس» لا تشكل تهديدا مباشرا على الولايات المتحدة، فبالتالي لم يكن لأمريكا أن تتدخل ضد حماس، رغم توافر معلومات بوجودها وسط منشآت مدنية.

القوات الإسرائيلية تواجه إطلاق نار

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، خلال مداخلة عبر سكايب من دبي، مع الإعلامية دينا سالم عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، على أنه لا يقول رأيه الشخصي، لكنه متحدث رسمي ينقل وجهة نظر رسمية، وبالتالي «نحن مقتنعون بالرواية الإسرائيلية، التي تقول إن القوات الإسرائيلية تواجه إطلاق نار من المدارس والمستشفيات».

وذكر أنه في الوقت نفسه حين تكون هناك حرب تكون التطورات متلاحقة لحظة بلحظة، وهناك مسؤولية على إسرائيل للدفاع عن مواطنيها، فلا يمكن فرض وقف إطلاق النار في منتصف الحرب، لكن نشدد دائماً على حماية المدنيين.