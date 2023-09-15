حسام بدراوي: الهوية الوطنية مزروعة في نفوس المصريين.. وزعزعتها أمر مستحيل

أكد الدكتور حسام بدراوي مستشار الحوار الوطني لرؤية 2030، أن الهوية المصرية مزروعة بطابع فطري بنفوس المصريين ومحاولات طمسها أو زعزعتها في سنة أو سنتين أو عشر سنوات مستحيل.

بدراوي: المصريين يعلمون جيدا ماضيهم وحاضرهم

وأوضح الدكتور حسام بدراوي في تصريحاته لـ«الوطن» أن المصريين يعلمون جيدا ماضيهم وحاضرهم سواء كان سياسيا أو ثقافيا أو اجتماعيا بمختلف فئاتهم العمرية، سواء كانوا أطفالا أو شبابا أو شيوخا.

وتابع مستشار الحوار الوطني لرؤية 2030: «ولكن هناك عدة مقومات يجب تعزيزها للتأكيد على تعزيز الهوية، وهي التعددية الثقافية والدينية واحترام المرأة والتأكيد على المواطنة بغض النظر عن اختلافنا في الجنس أو الدين وعلينا الاهتمام بالتربية الوطنية وشرحها بمفهوم شامل دون استثناء، من خلال تعريف الجمهور بتاريخ مصر القديم الذى يغلب فيه دورة المرأة المصرية في الحكم».

إنتاج برامج وأفلام ومسلسلات تشرح ماضي مصر وإمكانات مستقبلها

وأكد مستشار الحوار الوطني لرؤية 2030 أن تعزيز الهوية الوطنية يتطلب تكاتف شامل من الوزارات المعنية بالدولة مثل وزارات الثقافة والتربية والتعليم والتعليم العالي والصحة لوضع منظومة تتضمن إنتاج برامج وأفلام ومسلسلات من شأنها شرح ماضي مصر وإمكانات مستقبلها بشكل مفصل للأجيال الحالية بشكل كامل.