وزير الخارجية الفلسطيني يلتقي عائلات غزة المهجرة إلى فرنسا

التقى وزير الخارجية والمغتربين للفلسطينيين، رياض المالكي، أمس، بعائلات فلسطينية تحمل الجنسية الفرنسية، جرى إجلاؤها من غزة إلى فرنسا منذ أيام، بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع المحاصر منذ السابع من أكتوبر الماضي، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية.

شهادات حية من الشعب الفلسطيني حول العدوان

واستمع «المالكي» خلال اللقاء الذي حضرته سفيرة دولة فلسطين لدى فرنسا هالة أبو حصيرة، إلى شهادات حية من أبناء فلسطين حول صعوبة الأوضاع تحت قصف الاحتلال الإسرائيلي العشوائي والدمار والظروف غير الإنسانية التي تعمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي وضع الشعب الفلسطيني بها دون ماء ولا غذاء ولا دواء.

واطلع «المالكي» على احتياجات العائلات، ومعظمها من النساء والأطفال والشباب، مؤكدّا أن القيادة الفلسطينية ووزارة الخارجية، تعملان بشكل دؤوب مع الدول من أجل فرض وقف العدوان الإسرائيلي وإطلاق النار، وتمكين دخول المساعدات، ومنع التهجير القسري لشعبنا.

تقديم كل المساعدات اللازمة

كما أكد للعائلات، أنه وجه تعليماته، لسفارة دولة فلسطين في فرنسا، وللسفيرة هالة أبو حصيرة، بتقديم كل المساعدة في تأمين الاحتياجات لها في إطار واجباتنا تجاه شعبنا.

بدورها، ثمنت العائلات، اهتمام وحضور «المالكي»، ودور سفارة دولة فلسطين والسفيرة أبو حصيرة وطاقم السفارة، الذين تواجدوا لتأمين احتياجاتها، كما ثمنت دور الحكومة الفرنسية في تأمين إجلائها.