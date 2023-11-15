انطلاق حملة «صوتك مستقبلك» في طما بسوهاج للتوعية بالمشاركة السياسية

انطلقت في مدينة طما، شمال محافظة سوهاج، حملة «صوتك مستقبلك.. انزل شارك»، والتي تنظمها الهيئة العامة للاستعلامات بمركز إعلام طهطا، حيث عُقدت ندوة بعنوان «المشاركة السياسية واجب وطني وديني»، في قاعة المؤتمرات بمركز ومدينة طما.

حملة «صوتك مستقبلك» في سوهاج

وقالت المهندسة هويدا شافعي، رئيس مركز ومدينة طما في محافظة سوهاج، لـ«الوطن»، إن الندوة شارك فيها هناء محمد أبو ضيف مدير مركز إعلام طهطا، وعبد الكريم حسن مدير قصر ثقافه طهطا سابقا، وتركزت أهداف الحملة في التوعية بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة.

محاور انندوة

وأضافت هناء محمد أبوضيف، مدير مركز اعلام طهطا، أن الندوة حددت دور وأهمية المواطنين بالمشاركة في العملية الانتخابية، في ضوء حرص القيادة السياسية على توجيه المواطنين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة بأهمية المشروعات التي يتم تنفيذها، وإبراز الأعمال التي تقوم بها الدولة المصرية.