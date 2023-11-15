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وسيم السيسي: التوراة تثبت عدم أحقية اليهود في أرض فلسطين

كتب:

منى صلاح
09:17 ص | الأربعاء 15 نوفمبر 2023
الدكتور وسيم السيسي

الدكتور وسيم السيسي

قال الدكتور وسيم السيسي، الباحث في علم المصريات والحضارة المصرية القديمة، إنَّ الصراع مع إسرائيل سببه دعمنا لحق الشعب الفلسطيني في الأرض والوطن، والتاريخ خير درس، لافتا إلى أنَّ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي جذوره التاريخية قديمة.

أدلة من التوراة على عدم أحقية بني إسرائيل واليهود في فلسطين

وأضاف الدكتور وسيم السيسي، خلال استضافته ببرنامج «مساء dmc»، للإعلامي أسامة كمال، والمُذاع على قناة «dmc»، أنَّ «الله يقول لإبراهيم في التوراة: أعطيك أرض غربتك، وبالتالي تأكيد على أنَّ سيدنا إبراهيم – عليه السلام – غريب عن أرض المقدس، ما يبطل حجة اليهود بأحقيتهم في أرض فلسطين».

دلائل أخرى على عدم أحقية اليهود في فلسطين

وتابع الدكتور وسيم السيسي: «إبراهيم بعد خروجه من مصر يقول لزوجته، بحسب التوراة: لأني نلت خيرا بسببك في مصر، قولي لأبي مالك جرار في فلسطين إنك أختي»، وهذا دليل آخر على وجود ممالك أخرى بهذه الأرض وشعب وأنَّ «إبراهيم» سيذهب إليها.

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