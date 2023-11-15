إصلاح عطل مفاجئ بمحطة مياه القضابي في الفشن ببني سويف

أعاد فنيو شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، خدمة مياه الشرب إلى مدينة الفشن، مرة أخرى عقب انقطاعها لأكثر من ساعتين مساء الثلاثاء، بسبب عُطل مفاجئ في محطة مياه القضابي.

عُطل مفاجئ في محطة مياه القضابي بالفشن

وقررت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، قطع المياه عن مدينة الفشن لمدة ساعتين، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، وذلك لإصلاح عطل مفاجئ بمحطة مياه القضابي.

ضخ المياه لمدينة الفشن بعد ساعتين من الانقطاع

وتابعت المهندسة دينا عمر سليمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، أعمال إصلاح العُطل، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، حتى جرى ضخ المياه إلى المدينة مرة أخرى بعد ساعتين انقطاع بشكل مفاجئ.

إصلاح عُطل في محطة مياه القضابي جنوب بني سويف

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، دفعت بعدد من الفنيين بالشركة عقب تلقيها بلاغ بوجود عُطل بمحطة مياه القضابي بمركز الفشن، حيث جرى قطع المياه عن مدينة الفشن لمدة ساعتين في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، حتى جرى إصلاح العُطل مرة أخرى وإعادة ضخ المياه.

وفي سياق منفصل تجري شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أعمال التطهير الدورية بالمرشحات في عدد من محطات المياه لضمان استمرار الخدمة بالشكل المطلوب وبالكفاءة اللازمة.