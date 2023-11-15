طقس اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار على السواحل

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم، حيث تشهد البلاد استمرار انخفاض درجات الحرارة بشكل تدريجي خلال الأيام المقبلة.

الحرارة على القاهرة 27

وأشارت الأرصاد في تقرير صادر عنها إلى أن درجة حرارة اليوم على القاهرة الكبرى 27، مع وجود غطاء سحابي على شمال البلاد، ويمتد إلى شمال الدلتا وجميع محافظات الجمهورية.

وقالت الأرصاد إن طقس اليوم سيكون غائما معظم ساعات النهار، ويعمل على زيادة الإحساس ببرودة الطقس، كما أن الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد مع تقدم ساعات النهار، مؤكدة أن حدة الأمطار وكمياتها ستنخفض اليوم، لتنحصر على السواحل الشمالية الشرقية للبلاد، ومحافظات شمال الوجه البحري، حيث ستكون خفيفة إلى متوسطة أحيانا.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء

ووفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية فإن درجات الحرارة الأربعاء كالتالي:

القاهرة: العظمي 27 والصغرى 19

الأسكندرية: العظمي 26 والصغرى 18

الفيوم: العظمى 27 والصغرى 17

بني سويف: العظمى 27 والصغرى 18

المنيا: العظمى 27 والصغرى 17

أسيوط: العظمى 28 والصغرى 18

سوهاج: العظمى 29 والصغرى 19

قنا: العظمى 29 والصغرى 20

الوادي الجديد: العظمى 31 والصغرى 21

الأقصر: العظمى 29 والصغرى 21

أسوان: العظمى 30 والصغرى 22

الغردقة: العظمى 30 والصغرى 22