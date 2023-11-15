5 جامعات تتسلم ملف وظيفة مندوب مساعد مجلس الدولة اليوم

يبدأ مجلس الدولة في استقبال خريجي كليات الحقوق من جامعات سوهاج، أسوان، جنوب الوادي، دمياط، بورسعيد، لتسليم ملفات وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، وذلك وفقا للجدول المعلن من مجلس الدولة، والذي بدأ بجامعتي القاهرة والمنوفية، ويستمر استقبال بقية الجامعات حتى 19 نوفمبر.

الجامعات المتبقية

ووفقاً للجدول المعلن من إدارة المجلس تبقى 9 جامعات لم تتقدم حتى تاريخة للوظيفة، بالإضافة للتخلفات وهي كالتالي:

يوم الخميس الموافق 16 نوفمبر

- جامعة الأزهر بنين وبنات.

يوم السبت الموافق 18 نوفمبر

- جامعة حلوان

- جامعة طنطا

- أكاديمية الشرطة

-الجامعة البريطانية

- الجامعة الالمانية

- الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

- جامعة فاروس

يوم الاحد الموافق 19 نوفمبر

تخلفات، جامعات آخري

شروط التقدم للوظيفة

1- التقدم للذكور والإناث.

2- ألا يقل التقدير التراكمي عن جيد.

3- ألا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة في تاريخ آخر موعد لسحب الملفات.

4- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية، طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.

5- اجتياز المقابلة والاختبارات التي يحددها مجلس الدولة.

6- سحب الملفات للتقديم من مقر مجلس الدولة الذي يكمن في الدقي في 3 شارع عصام الدالي.