مجلس الدولة يستقبل خريجي 4 جامعات للتقديم في وظيفة مندوب مساعد

يستقبل مجلس الدولة اليوم، خريجي كليات الحقوق من جامعات «أسيوط، المنيا، بني سويف، والفيوم» دفعة 2023 لسحب ملفات وظيفة مندوب مساعد مجلس الدولة.

الجدول الزمني

وأعلن مجلس الدولة جدوله الزمني عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، وحدد فيها بدء سحب الملفات من يوم 11 حتى 19 نوفمبر 2023، أما بالنسبة لتسليم الملفات فحددت إدارة المجلس الفترة من 2 حتى 10 ديسمبر 2023، ويصبح مجموع الجامعات التي سحبت الملفات 8 جامعات وهي «القاهرة، والسادات، والزقازيق، وعين شمس، وبنها، والإسكندرية، والمنوفية، والمنصورة».

شروط التقدم للوظيفة

1- التقدم للذكور والإناث.

2- ألا يقل التقدير التراكمي عن جيد.

3- ألا يزيد عمر المتقدم على 30 عاما في تاريخ آخر موعد لسحب الملفات.

4- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة لشغل الوظيفة القضائية، طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.

5- اجتياز المقابلة والاختبارات التي يحددها مجلس الدولة.

6- سحب الملفات للتقديم من مقر مجلس الدولة في 3 شارع عصام الدالي بحي الدقي في الجيزة.