اعرف لجنتك الانتخابية برقم البطاقة.. رابط الاستعلام والخطوات

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، طريقة يمكن للناخب الاستعلام بها عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي من خلال موقع الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد إجراء عدد من الخطوات.

وتُسهل الهيئة الوطنية للانتخابات على المواطنين الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومى من موقع الانتخابات الرئاسية، من خلال الدخول على موقع الهيئة واتباع عدد من الخطوات.

الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي من موقع الانتخابات الرئاسية

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي من موقع الانتخابات الرئاسية:

1- الدخول على الموقع الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات للتمكن من معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي من هنا.

2- بعد الدخول على موقع الهيئة يجب الضغط على أيقونة استعلم عن موقفك الانتخابي.

3- يُدخل الناخب الرقم القومي الخاص به المُكون من 14 رقم.

4- الضغط على أيقونة استعلم، ومن خلال ذلك يمكن معرفة المكان الانتخابي بعد كتابة الاسم والرقم القومي.

وخلال أيام «1 و2 و3» ديسمبر المُقبل 2024 تنطلق الانتخابات الرئاسية في الخارج وذلك حسب ما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، وفي حالة الإعادة تكون أيام «5 و6 و7» يناير المُقبل للتصويت في الخارج، من الساعة 9 صباحًا وحتى 9 مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة.