«الأرصاد»: توقعات بسقوط أمطار على القاهرة الكبرى والوجه البحري اليوم

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على المحافظات المطلة على البحر المتوسط والسواحل الشرقية للبلاد ووسط وجنوب سيناء، ويصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة.

سقوط أمطار على القاهرة والمحافظات

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن آخر صور للأقمار الصناعية توضح أن السحب الممطرة ستصل إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، ومحافظات شمال الدلتا ومدن القناة، وذلك مع تقدم ساعات النهار، حيث تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وبنسبة تصل لـ40%.

هبوب رياح شمالية غربية

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر بسرعات تصل لـ40 كيلومترا في الساعة، في حين تنشط رياح معتدلة على السواحل الشمالية والقاهرة ومحافظات الدلتا وجنوب الوجه البحري، بسرعات تصل لـ36 كيلومترا في الساعة.

درجات الحرارة الأربعاء 15 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري.. العظمى 27 والصغرى 19 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية.. العظمى 26 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب سيناء.. العظمى 29 والصغرى 22 درجة مئوية.

- شمال الصعيد.. العظمى 27 والصغرى 16 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد.. العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.