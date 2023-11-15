انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 15-11-2023 في الأسواق

تراجعت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 15-11-2023 في الأسواق، ويرجع ذلك إلى بدء العروة الجديدة وانتهاء موجة الطقس الحارة، إذ هبطت سعر كيلو الطماطم اليوم 3 جنيهات، فيما تراجع سعر التفاح 4 جنيهات والموز 6 جنيهات، وذلك وفقًا لما صرح به حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة في غرفة القاهرة التجارية لـ«الوطن».

أسعار الخضروات الیوم

وقال «النجيب»، إن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 15-11-2023 في الأسواق تتراوح ما بين 4 و7 جنيهات وذلك بالنسبة لسعر كيلو الطماطم ويتراوح سعر البطاطس ما بين 10 و14 جنيها، كما يتراوح سعر كيلو البصل ما بين 15 و20 جنيها فيما يتراوح سعر كيلو الفاصوليا ما بين 3 و6 جنيهات أما سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي يتراوح ما بين 5 و8 جنيهات كما يتراوح سعر الخيار البلدي ما بين 3 و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

وأشار أن سعر البرتقال البلدي يتراوح اليوم الأربعاء ما بين 5 و7 جنيهات فيما يتراوح سعر اليوسفي والليمون البلدي ما بين 5 و8 جنيهات، أما التفاح يتراوح 20 و30 جنيها بينما يتراوح سعر البلح الرملي ما بين 8 و12 جنيها وبالنسبة لسعر كيلو الجوافة يتراوح اليوم ما بين 5 و11 جنيها كما يتراوح سعر الموز ما بين 9 و13 جنيها.