أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 11-11-2023 في الأسواق

سجلت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 11-11-2023 في مصر بسوق العبور استقرار ملحوظاً، وتتميز منتجات مصر الزراعية من الخضار والفاكهة بجودتها العالية ومذاقها المميز.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في مصر

واستقرت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 11-11-2023، في مصر بسوق العبور استقرار ملحوظا، إذ تتوفر جميع الأصناف من الخضار والفاكهة بكميات كبيرة دون وجود أي نقص ويختلف السعر من صنف لآخر.

أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور

وتشهد أسعار الخضروات اليوم السبت استقرارا ملحوظا بسوق العبور، إذ يتراوح سعر الطماطم ما بين 5 إلى 10 جنيهات للكيلو، ويتراوح سعر البطاطس ما بين 8.5 إلى 14.5 جنيه للكيلو، كما يتراوح سعر كيلو البصل ما بين 15 إلى 20 جنيها، ويتراوح سعر كيلو الكوسة ما بين 4 إلى 7 جنيهات، ويتراوح سعر كيلو الجزر ما بين 6 إلى 10 جنيهات، ويتراوح سعر كيلو الخيارالبلدي ما بين 3 إلى 4 جنيهات، ويتراوح سعر كيلو الفلفل الرومي ما بين 6 إلى 9 جنيهات، بينما يتراوح سعر الباذنجان البلدي والأبيض ما بين 2 إلى 5 جنيهات للكيلو، ويتراوح سعر الباذنجان الرومي ما بين 1.5 إلى 3 جنيهات للكيلو.

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور

وشهد أسعار الفاكهة بسوق العبور استقرارا أيضًا، إذ يتراوح سعر البرتقال البلدي ما بين 4.5 إلى 6.5 جنيه، ويتراوح سعر كيلو البرتقال السكري ما بين 5 إلى 7 جنيهات، ويتراوح سعر كيلو البرتقال أبو سرة ما بين 5 إلى 8 جنيهات، ويتراوح سعر كيلو اليوسفي ما بين 5 إلى 8 جنيهات، بينما يتراوح سعر كيلو عنب رومي أحمر ما بين 10 إلى 14 جنيها، كما يتراوح سعر العنب الكانتلوب ما بين 11 إلى 13 جنيها للكيلو ويتراوح سعر كيلو التفاح الأمريكي ما بين 25 إلى 35 جنيها، بينما يتراوح سعر البلح الرملي ما بين 8 إلى 12 جنيها.