معلومات الوزراء: 8.6 تريليون دولار استثمارات مطلوبة للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على تقرير نشرته وكالة «بلومبرج» بشأن أرقام الاستثمارات التي تحتاج إليها دول العالم لدرء تبعات تغير المناخ الكارثية، كالفيضانات وحرائق الغابات وغيرها، إذ أكدت مبادرة «سياسات المناخ» ضرورة استثمار مبالغ طائلة على الصعيد العالمي للحد من تغير المناخ.

ضرورة استثمار 266 تريليون دولار حتى 2050 للحد من تغير المناخ

ولفت مركز المعلومات على الصفحة الرسمية له بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إلى أن تقديرات مبادرة سياسات المناخ وفقا للتقرير تشير إلى ضرورة استثمار 266 تريليون دولار من الآن وحتى 2050 للحد من تغير المناخ والتكيف معه، مؤكدا أن الاستثمارات المطلوبة للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض لأكثر من 1.5 درجة مئوية حتى 2030 نحو 8.6 تريليون دولار.

متوسط الاستثمار العالمي في المشروعات المتعلقة بالمناخ

وأوضح أن متوسط الاستثمار العالمي في المشروعات المتعلقة بالمناخ قرابة 1.3 تريليون دولار سنويًا في عامي 2021 و2022، فيما لا يزال مبلغ 1.3 تريليون دولار بعيدًا عن تقديرات مبادرة سياسات المناخ البالغة 8.6 تريليون دولار، التي تُعتبر ضرورية سنويًا من الآن وحتى 2030، إذا أردنا الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض بما لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية فوق متوسطات ما قبل الصناعة.

وأشارت إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم، أثر سلبًا على قطاع الطاقة المتجددة في الآونة الأخيرة، إذ أدى إلى عمليات بيع واسعة النطاق في أسهم الطاقة النظيفة، وأسفر عن تزايد مشاعر القلق لبعض المستثمرين من القطاع الخاص.