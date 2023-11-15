مصر للطيران توقع عقدًا جديدًا لتقديم خدمات أرضية لشركة تركية

وقعت شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، عقدًا جديدًا مع وكيل الخدمة شركة (TAS) Tiger Aviation Services لخدمات الطيران لتقدم خدماتها الأرضية لصالح أحد عملائها وهى شركة (Tailwind airlines) التركية.

مصر للطيران للخدمـات الأرضية توقع عقد جديد لصالح شركة تركيه

وشهد مراسم التوقيع، المهندس يحيي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران و عمر التلاوي نائب رئيس شركة TASحيث قام بتوقيع العقد اللواء إبراهيم فوزى رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية و على التلاوي نائب العضو المنتدب لشركة TAS بحضور محمد فكري المدير العام التجاري لشركة TAS.

فوزي: الشركة تسعى دائمًا إلى زيادة عملائها بالمطارات المصرية

من جانبه صرح اللواء إبراهيم فوزي، رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، أنه بموجب هذا التعاقد ستقدم الشركة خدماتها الأرضية لصالح شركة (Tailwind airlines) التركية والتي تسير رحلات جوية بواقع 4 رحلات أسبوعيًا لمطاري شرم الشيخ والغردقة الدوليين، مضيفًا أن الشركة تسعى دائمًا إلى زيادة عملائها بالمطارات المصرية الذين بلغوا (169) عميل، و (17) وكالة والعمل على تحديث أسطول معداتها لخدمة جميع طرازات الطائرات، كما تستهدف التوسع في الأسواق العالمية.