«خسائر جماعية» تضرب الأسواق العالمية اليوم.. ما السبب؟

بدأت الأسواق العالمية تعاملات اليوم على خسائر جماعية ضربت السلع الرئيسية، وعلى رأسها النفط والذهب، بعد صعود كبير في نهاية تداولات الأسبوع الماضي، تفاعلًا مع تطورات الصراع في الشرق الأوسط.

خسائر في أسعار الذهب العالمية

وخسرت أسعار عقود الذهب الآجلة بنحو 1% لتهبط إلى 1922 دولارًا للأوقية، فيما تهبط أسعار عقود الذهب الفورية 1.2% إلى 1909.5 دولار للأوقية، وكذلك انخفضت أسعار عقود الفضة 0.89% إلى 22.698 دولار، وفق موقع «إنفيستينج».

تراجع أسعار البترول العالمية

وتراجعت أسعار النفط بشكل بسيط في بداية تداولات اليوم، حيث هبط خام النفط 0.3% إلى 86.09 دولار للبرميل، فيما هبطت أسعار نفط برنت 0.35% إلى 90.56 دولار للبرميل.

ويسجل مؤشر الدولار الأمريكي حاليًا تراجعا طفيفا بـ0.13% إلى 106.297 دولار مقابل سلة من العملات الأجنبية، على رأسها اليورو والباوند.

وجاءت المكاسب الأكبر للعملة الرقمية الأبرز «بيتكوين»، حيث ارتفعت في تداولات اليوم بـ3.62%، وصعدت فوق مستوى 28 ألف دولار، لكنها عادت الآن لتتداول عند 27,860 دولار للرمز.

ويأتي الصعود بسبب واضح نتيجة عدم تقدم لجنة الأوراق المالية والبورصات استئنافا في اللحظة الأخيرة للطعن في حكم المحكمة الصادر في أغسطس، الذي يزيد احتمالية السماح لمدير الأصول المشفرة Grayscale بإطلاق صندوق Bitcoin ETF الفوري.