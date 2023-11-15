رابط التقديم على عدد كودي «أون لاين».. اعرف الخطوات بالتفصيل

أتاحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خدمة التقديم على تركيب عداد كودي بشكل سريع وأون لاين، عبر استخدام أي موبيل حديث أو جهاز كمبيوتر، والدخول مباشرة إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

رابط التقديم على عداد كودي «أون لاين»

ويمكن للراغبين التقديم على عداد كودي، باتباع الخطوات التالية.

- الدخول إلى رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

- إدخال البيانات ورقم الهاتف الخاص بطالب الخدمة.

- تسجيل البريد الإلكتروني، والرقم القومي، وتحديد كلمة السر.

- الضغط على أيقونة تركيب عداد كودي.

- تحديد المحافظة، المنطقة، رقم العقار.

- تحديد نوع الوحدة، سواء إداري - أو سكني - أو منشاة تجارية.

- إرسال صور للعقار من الخارج.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- الضغط على إرسال الطلب.

- يظهر رقم الطلب احتفظ به للاستعلام.

خطوات استعلام فاتورة الكهرباء لشهر نوفمبر

- الدخول على الموقع الخاص بشركة كهرباء مصر هنـــا.

- الاستعلام عن قيمة الفاتورة.

- الدفع من خلال نقاط التحصيل الإلكترونية «فوري- مصاري - Bee - أمان - سداد - ممكن – ضامن».