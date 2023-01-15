«القابضة للمياه»: اليوم آخر موعد للإبلاغ عن قراءات عدادات المياه

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر منشور علي الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»، أن اليوم آخر موعد للمواطنين الإبلاغ عن قراءات عدادات المياه لجميع الفروع والإدارات التابعة للشركات بجميع المحافظات لاستخراج فاتورة استهلاك للمياه عن شهر فبراير المقبل تعبر عن الاستهلاك الحقيقي للمشتركين بدون اخطاء

طرق الإبلاغ عن قراءات عدادات المياه

واتاحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عدد من الطرق والاليات للإبلاغ عن قراءات عدادات المياه للتيسير على المواطنين من خلال اتباع الاتي

أولا: تطبيق قراءتي

وكشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ان تطبيق قراءتي يعتمد على توصيل القراءة الحقيقية والفعلية لكل اشتراكات العملاء بكافة أنحاء المحافظات لتفادى التراكمات التي تحدث من خلال عدم التواجد أو مرور القارئ في توقيتات غير مناسبة للمشترك لافتا الي ان التطبيق يتيح تسجيل أكثر من عداد للعميل، بالإضافة إلى الاستعلام عن آخر قراءة أدخلها العميل، ويمكن تحميل التطبيق عبر متجري «جوجل» و«أبل».

ثانيا: الموقع الإلكتروني للشركة القابضة

قالت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي انه يمكن للمشترك الإبلاغ عن قراءات عدادات المياه لاستهلاك شهرفبراير المقبل 2023 من خلال الموقع الإلكتروني للشركة القابضة " https://www.hcww.com.eg/ "

ثالثا: الموقع الإلكترونى للبوابة التجارية

واشارت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الي انه يمكن للمشترك الإبلاغ عن قراءات عدادات المياه لاستهلاك شهرفبراير المقبل 2023 من خلال الموقع الإلكتروني للبوابة التجارية الإلكترونية.

رابعا: الخط الساخن وسيارات خدمة العملاء المتنقلة

الاتصال بالخط الساخن للشركة القابضة للمياه 125، أو الإبلاغ عن قراءة عداد المياه عبر سيارات خدمة العملاء المتنقلة، أو مراكز خدمة العملاء بالشركات التابع لها المستهلك.

خامسا: إبلاغ المحصلين بالقراءة

ويمكن للمشترك الإبلاغ عن قراءات عدادات المياه لاستهلاك شهر يوليو 2022 إبلاغ المحصلين بالقراءة، لتسجيلها على ماكينة الـ«pos» أثناء تحصيل الفاتورة.