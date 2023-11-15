سفير فلسطين بالقاهرة في ضيافة «رانيا هاشم» على قناة «الحياة» الجمعة المقبل

تستضيف الإعلامية رانيا هاشم، دياب اللوح سفير فلسطين في القاهرة، ببرنامج «بصراحة» على قناة «الحياة»، في السابعة مساء الجمعة المقبل.

يتحدث «اللوح» عن تطورات الأوضاع في الداخل الفلسطيني، في ظل استمرار الاعتداء من جيش الاحتلال الإسرائيلي، إذ يكشف تفاصيل تدمير 40 ألف وحدة سكنية غير صالحة للسكن بين تدمير كلي وجزئي، و1.5 مليون مواطن فلسطيني أصبحوا دون مأوى.

تفاصيل التحركات الفلسطينية لمحاسبة إسرائيل دوليًا

كما يتطرق لتفاصيل التحركات الفلسطينية لمحاسبة إسرائيل دوليًا بعد الجرائم التي سجلتها كاميرات العالم، قائلًا: «نحن نرصد كل ما تقوم به إسرائيل، ونودعه بملفات دورية لدى المحكمة الجنائية الدولية».

كما يفصح عن رؤويته وتوقعاته للفترة المقبلة، قائلًا «هذة الدولة سوف تقام، وهذا الاحتلال الى زوال».