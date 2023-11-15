غضب دولي بسبب اقتحام مستشفى الشفاء بغزة.. «أوقفوا إطلاق النار باسم الإنسانية»

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الساعات القليلة الماضية، مستشفى الشفاء الطبي بقطاع غزة، ما أسفر عن موجة غضب عالمية بسبب تكرار الاحتلال لجرائمه ضد المدنيين والمرضى في قطاع غزة.

وأعرب أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة عن انزعاجه البالغ بشأن الوضع المروع والخسارة الكبيرة في الأرواح بعدد من المستشفيات في قطاع غزة، داعيًا باسم الإنسانية إلى الوقف الإنساني الفوري لإطلاق النار.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن جميع المستشفيات في مدينة غزة وشمال القطاع باستثناء المستشفى الأهلي أصبحت خارج الخدمة اعتبارا من الاثنين الماضي بسبب انقطاع الكهرباء وشح المواد الطبية والأكسجين والغذاء والماء، يفاقم ذلك القصف والقتال في محيط هذه المراكز الطبية.

وذكر ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن المستشفى الأهلي في مدينة غزة، الذي يوجد به حاليا أكثر من 500 مريض، هو المنشأة الطبية الوحيدة القادرة على استقبال المرضى بالمنطقة في ظل زيادة التحديات وشح الإمدادات، مشددًا على أن المستشفيات والعاملين الطبيين يتمتعون بالحماية وفق القانون الدولي الإنساني، ويتعين على جميع أطراف الصراع ضمان حمايتهم.

وشدد على أن أي عمليات قتالية داخل أو حول المستشفيات يجب أن تلتزم بحماية المرضى والعاملين الصحيين وغيرهم من المدنيين وتجنيب تعريضهم للخطر.

أمين عام الجامعة العربية يستنكر استهداف الاحتلال للمستشفيات

وفي سياق متصل، أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات؛ استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات في قطاع غزة، وبخاصة مستشفى الشفاء الذي يُعد المركز الصحي الرئيسي في القطاع، مُشدداً على أن هذا العمل مجردٌ من الضمير الإنساني ومُجرمٌ في كل الشرائع، فضلاً عن انتهاكه الصارخ للقانون الدولي الإنساني.

ونقل جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية، عن أبو الغيط قوله، إن هذه الهجمات الوحشية على مستشفيات تأوي المرضى والجرحى لا بد أن تتوقف فوراً، مُحملاً المسئولية لأطراف دولية ما زالت تُعطي إسرائيل الضوء الأخضر لمواصلة حرب خارج القانون، وبأساليب لا يقبل بها أي ضمير إنساني.

البيت الأبيض يعترض على تنفيذ عملية عسكرية في مستشفى الشفاء

كما أبدى البيت الأبيض اعتراضه على اقتحام مجمع ومستشفى الشفاء الطبي بغزة، مشيرًا إلى أنه لا يدعم قصف المستشفيات جوا ويعارض أي تبادل لإطلاق النار في داخلها، وذلك ردًا على تصريحات قوات الاحتلال الإسرائيلي بشأن تنفيذ عملية ضد الفصائل الفلسطينية في مستشفى الشفاء بقطاع غزة.

يجب حماية المستشفيات والمرضى

وأكد متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أنهم لا يؤيدون استهداف المستشفيات جوا ويعارضون أي تصعيد عسكري في هذه المنشآت، مشددًا على أنهم يحرصون على سلامة الأبرياء والمرضى الذين يعتمدون على الرعاية الطبية داخل المستشفيات، وأوضح أنهم يعتبرونها خطوة غير مقبولة تضع المرضى والأشخاص الضعفاء في خطر، مؤكدًا «يجب حماية المستشفيات والمرضى».