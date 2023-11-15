أبرز فعاليات الجهات الداعمة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في المحافظات

استعرضت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي أبرز فعاليات الجهات الداعمة للمرشح عبد الفتاح السيسي ليوم الثلاثاء 14 نوفمبر، في عدد من المحافظات.

وتضمنت أبرز الفعاليات المؤيدة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الآتي:

حزب مستقبل وطن

- نظمت أمانة الحزب بالفيوم مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

- أمانة الحزب بمحافظة بورسعيد نظمت مؤتمرا حاشداًلدعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الإنتخابات الرئاسية المقبلة.

حزب حماة الوطن

- نظمت أمانة الحزب بمحافظة الغربية عددا من الندوات التوعوية بمراكز المحافظة عن أهمية المشاركة الايجابية في الاستحقاقات الانتخابية.

حزب الإصلاح والنهضة

- نظمت أمانة الحزب بمحافظة الجيزة فاعلية حملة مصر تختار الرئيس، لتوعية المواطنين بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بمشاركة عدد من السيدات والمرأة.

حزب المصريين الأحرار

زار حزب المصريين الأحرار، مقر إيبارشية شبرا الجنوبية للقاء الأنبا مكاري أسقف عام شبرا الجنوبية في إطار تحركات الحزب؛ لتأييد مرشحه الرئاسي عبدالفتاح السيسي والتواصل مع جميع أطياف المجتمع.

حزب الغد

نظمت أمانة الحزب بالبحيرة مؤتمر جماهيري حاشد بمدينة النوبارية، لإعلان تأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.

النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج مصر

نظم فرع النقابة بمحافظة الغربية، مؤتمر جماهيري حاشد بقاعة المؤتمرات بشركة غزل طنطا، وذلك لإعلان دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة، وبحضور آلاف من عمال الغزل والنسيج من مختلف المحافظات.

النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي

نظمت فرع النقابة بمحافظة الدقهلية مؤتمر جماهيري حاشد لدعم المرشح عبدالفتاح السيسي في انتخابات الرئاسية المقبلة؛ وذلك مع انطلاق الدعاية الانتخابية للسباق الرئاسي.

الاتحاد العام لشباب العمال

نظم الاتحاد العام لشباب العمال فرع بني سويف مؤتمراً جماهيرياً لدعم السيد المرشح عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، وكذلك عرض عدد من انجازات الدولة خلال الفترة الماضية بمشاركة حاشدة من الشباب.